Финальный выбор: президентская гонка в США может закончиться без победителей

После распада СССР и практически до начала СВО у прозападно настроенной российской публики были очень популярны саркастичные шутки про «империалистов, которые загнивают-загнивают, да всё никак не сгниют до конца».
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