Судьи на Евро-2024 будут строже относиться к грубым фолам и симуляциям

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что судьи предстоящего чемпионата Европы 2024 года получили указание более строго относиться к серьёзным нарушениям правил, задержкам игроков в штрафной площади, а также симуляциям и размахиванию воображаемыми карточками.