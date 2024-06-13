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Судьи на Евро-2024 будут строже относиться к грубым фолам и симуляциям

Судьи на Евро-2024 будут строже относиться к грубым фолам и симуляциям

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что судьи предстоящего чемпионата Европы 2024 года получили указание более строго относиться к серьёзным нарушениям правил, задержкам игроков в штрафной площади, а также симуляциям и размахиванию воображаемыми карточками.

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