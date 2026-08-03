Закачка газа в ПХГ Европы в июле стала минимальной за шесть лет Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам июля приблизились к историческому антирекорду.
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Закачка газа в ПХГ Европы в июле стала минимальной за шесть лет Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам июля приблизились к историческому антирекорду.
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