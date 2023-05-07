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Nintendo хочет запретить проект Lockpick, чтобы остановить эмуляцию Switch

Nintendo хочет запретить проект Lockpick, чтобы остановить эмуляцию Switch

Компания Nintendo продолжает войну с пиратством. Теперь она добралась до Lockpick — приложения, которое позволяет пользователю создать резервную копию цифровых ключей своей консоли Nintendo Switch и загружать их в эмуляторы на ПК.

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