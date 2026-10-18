ТРОПА. ВОСХОЖДЕНИЕ. Часть 1 Мой магаданский друг Тымнетагин снова порадовал продолжением своей повести:ЯРАРЯ сижу в своей комнате с открытым настежь окном, в которое вливается живительный морозный воздух, и обнимаю Ярар.
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- 3 Эмтегей 1985.
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Здесь, как я для себя воспринимаю, по существу описывается путь духовного развития, который для каждого только свой. Возникли некоторые ассоциации, связанные с моим, уже достаточно далёким, прошлым. В девяностые годы у нас была издана уже известная и популярная тогда за рубежом книга "Щри Ауробиндо или путешествие сознания." Я пытался прочесть эту книгу почти до конца, следствием чего стал хаос в мыслях, однако пришло отчётливое понимание, что это совсем не то, что мне интересно как русскому человеку. А что потом стало близким и важным, так об этом я уже сказал в статье "Где Дух высок там Жизнь творится", опубликованной в "Славянской доктрине".