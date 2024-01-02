В Севастополе 2 января несколько улиц будут временно обесточены

Для выполнения неотложных работ на городских сетях во вторник временно обесточат некоторые улицы.По информации пресс-службы «Севастопольэнерго» подача электроэнергии будет прекращена по следующим адресам: до 13:00 посёлок Пироговка; переулок Горина, 7-15; улица Пальметная, 1-36, 1б, 11в, 39; улица Угловая, 3-6; улица Урожайная, 1-25, 2а, 2б, 22а, 28-32, 37; улица Льва Толстого, 1-24; улица Рабочая, 1-21, 1а, 167, 421, 422; улица Озёрная, 2-12; улица Пирогова, 5-17, 39; переулок Сельский, 1-3; улица Тенистая, 2, 2а, 6; переулок Озёрный, 4-12; улица Льва Толстого, 170.