Работа по протоколу: нас ждет новый стандарт лечения от Минздрава

Иван Захава

Хочу рассказать про хваленую медицину в Германии: я находился там в центрально ГОСУДАРСТВЕННОЙ клике мне там сделали операцию - сделали классно - наши хирурги, когда снимали швы, не могли никак понять, как они это сделали. Так вот конкретно о случае в это больнице - у меня диабет 2 типа, если кто не знает, он инсулина зависимый. Уровень сахара мне в течении дня мерили по 3 раза - утром, днем и вечером. Мне стало плохо ночью - часа в два (02.00) - я еще не спал, нажимаю на кнопку вызова сестры, жду - не приходит, и так три раза. Я на инвалидном кресле еду на пост, там немец-санитар, я говорю ему: "Мне плохо, померьте мне сахар". Он на это заявляет: "По контракту, который вы заключили с больницей, мы должны мерить три раза в день, мы это уже сделали, идите в палату, ложитесь спать!" Я естественно начал спорить, кричать уговаривать, в ответ тоже самое - слово в слово + грозит вызвать полицию, если я не пойду в палату. Спасло меня появление старшей медсестры отделения - она и русских немцев, из Казахстана, ей под 50, в Германии уже 12 лет, работает медсестрой, хотя у нее до эмиграции 20 лет опыта хирурга в больнице в Астане (в Германии не признали ее диплом). Кстати зарплата у нее 8000 евро в месяц. Именно она меня и спасла, померила сахар - 28, а 32, это кома. Если б не русская немка, я бы сейчас этого всего не писал. После она мне объяснила, что в германии все так. А вообще их медицина - орн страховая, а потому она работает не на выздоровление пациента, а на сохранение его работоспособности, а это совершенно другое дело! И о деньгах - мне сделали операцию за 14 500 евро, а за нахождение в больнице я заплатил 5 500 за 22 дня (250 евро в день), это без еды (90 евро с сутки) и без лекарств (210 евра в сутки), это инсулин, снотворное, антибиотики, обезболивающее + перевязки - не помню сколько, но где-то около 150 евро в день. При такой цене за услуги, я чуть не умер. А сама операция у них дешевая. Из цены на лежание в клинике я уехал в Москву до снятия швов.