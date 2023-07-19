В апреле этого года в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает протоколы лечения от Минздрава.
Работа по протоколу: нас ждет новый стандарт лечения от Минздрава
Комментарии
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Иван Захава
Хочу рассказать про хваленую медицину в Германии: я находился там в центрально ГОСУДАРСТВЕННОЙ клике мне там сделали операцию - сделали классно - наши хирурги, когда снимали швы, не могли никак понять, как они это сделали. Так вот конкретно о случае в это больнице - у меня диабет 2 типа, если кто не знает, он инсулина зависимый. Уровень сахара мне в течении дня мерили по 3 раза - утром, днем и вечером. Мне стало плохо ночью - часа в два (02.00) - я еще не спал, нажимаю на кнопку вызова сестры, жду - не приходит, и так три раза. Я на инвалидном кресле еду на пост, там немец-санитар, я говорю ему: "Мне плохо, померьте мне сахар". Он на это заявляет: "По контракту, который вы заключили с больницей, мы должны мерить три раза в день, мы это уже сделали, идите в палату, ложитесь спать!" Я естественно начал спорить, кричать уговаривать, в ответ тоже самое - слово в слово + грозит вызвать полицию, если я не пойду в палату. Спасло меня появление старшей медсестры отделения - она и русских немцев, из Казахстана, ей под 50, в Германии уже 12 лет, работает медсестрой, хотя у нее до эмиграции 20 лет опыта хирурга в больнице в Астане (в Германии не признали ее диплом). Кстати зарплата у нее 8000 евро в месяц. Именно она меня и спасла, померила сахар - 28, а 32, это кома. Если б не русская немка, я бы сейчас этого всего не писал. После она мне объяснила, что в германии все так. А вообще их медицина - орн страховая, а потому она работает не на выздоровление пациента, а на сохранение его работоспособности, а это совершенно другое дело! И о деньгах - мне сделали операцию за 14 500 евро, а за нахождение в больнице я заплатил 5 500 за 22 дня (250 евро в день), это без еды (90 евро с сутки) и без лекарств (210 евра в сутки), это инсулин, снотворное, антибиотики, обезболивающее + перевязки - не помню сколько, но где-то около 150 евро в день. При такой цене за услуги, я чуть не умер. А сама операция у них дешевая. Из цены на лежание в клинике я уехал в Москву до снятия швов.
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13 час.
СК
Степан Капуста
Я старый врач, открою Вам великую истину. Ответьте себе для начала: Медицина - это наука или нет? Не торопитесь с ответом, вопрос скорее философский. Химия, физика, геометрия, астрономия и пр. и пр. - безусловно науки, имеющие в своей основе всегда одно и то же - объективные законы. Во врачевании таковые имеются? Нет. Каждый человеческий организм создан природой по "индивидуальному" заказу и подход к его "ремонту" - дело того, кто способен распознать его уникальность и учесть каждую особенность. Тогда что такое - медицина? Ответ - Искусство. Искусство врачевания, которое в основе содержит ТРИ компонента. Первый - ЗНАНИЯ, приобретаемые врачом со школьных лет до седин. И не только из наук, связанных с медициной, изучаемых в период учения и во все последующие годы. Второй - ОПЫТ, накапливаемый в течение всей жизни. И чем дольше врач встречается с различными пациентами, изучая их недуги и борясь с ними, тем он богаче. Ну и третье - её величество ИНТУИЦИЯ, формирующаяся из знаний, опыта и, как ни странно, от всего прочитанного в художественной литературе до впитанного в общении с окружающим миром. Увы, скоро старых эскулапов, владеющих этим искусством не останется. Их заменят стандарты, протоколы и пр. А там и до ИИ недалеко.
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53 мин.
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