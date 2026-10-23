K-pop stars Babymonster released a single and music video for "Deserve," a new song amid Rami's ongoing hiatus from the South Korean girl group.
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