Обновленный Заостровский Дом культуры стал центром притяжения для жителей Приморского округа

Заостровский сельский Дом культуры в деревне Большое Анисимово капитально отремонтировали по национальному проекту «Культура» Теперь здесь функционируют более 20 клубных объединений и проводятся различные мероприятия для людей всех возрастов.
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