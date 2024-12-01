❣ SHOCK ROCK WEEKEND ❣

Сегодня, в первый зимний вечер покошмарим публику на Shock Rock Уикэнде в клубе Город! 🐍Впервые за II месяца вернёмся к программе Moscowtown (Tribute To Alice Cooper) и впервые лет за X выступим вместе со старыми со(в)ратниками - группой ИДОЛ! 🗿Запуск публики - начиная с 7 вечера, запуск Moscowtown на сцену - не позже 8! Не вздумайте опаздывать.
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