Moscow Rock City
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Moscow Rock City

2 подписчика

❣ SHOCK ROCK WEEKEND ❣

❣ SHOCK ROCK WEEKEND ❣

Сегодня, в первый зимний вечер покошмарим публику на Shock Rock Уикэнде в клубе Город! 🐍Впервые за II месяца вернёмся к программе Moscowtown (Tribute To Alice Cooper) и впервые лет за X выступим вместе со старыми со(в)ратниками - группой ИДОЛ! 🗿Запуск публики - начиная с 7 вечера, запуск Moscowtown на сцену - не позже 8! Не вздумайте опаздывать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх