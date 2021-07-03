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Канадский кошмар: внезапная смертность от жары на западе Канады подскочила в три раза

Канадский кошмар: внезапная смертность от жары на западе Канады подскочила в три раза

Аномальная жара на западе и северо-западе Канады, установившаяся в последнюю неделю, могла стать причиной смерти свыше 700 человек.

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