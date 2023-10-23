Боррель указал на необходимость гуманитарной паузы в Газе

Гуманитарная пауза должна наступить в боевых действиях в Газе, приоритетом является доставка помощи в регион, заявил 23 октября глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.
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