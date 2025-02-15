В Тульской области сотрудники Госавтоинспекции поговорили о пользе световозвращающих элементов с юными участниками дорожного движения

В зимний период путь школьника в школу и обратно зачастую осуществляется в темное время суток, поэтому особое внимание сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области уделяется обязательному присутствию световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках юных пешеходов.
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