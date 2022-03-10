Daily Storm

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В Пензе задержали директора предприятия, где двое рабочих погибли при разливе битума

В Пензе задержали директора предприятия, где двое рабочих погибли при разливе битума

После аварии следователи завели уголовные делаВ Пензе сотрудники следственного управления СКР задержали директора ОАО «Энергоснабжающее предприятие».

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