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Беттмэн об Овечкине и Путине: «Я не знаю, какие у них отношения. Россияне в НХЛ играют за свои команды, а не за Россию»

Гэри Беттмэн ответил на вопрос о том, как НХЛ относится к связям Овечкина с Путиным.  Комиссионер НХЛ общался с журналистами в Финляндии.

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