Источник: Слишкович может доработать в «Спартаке» до конца сезона

Владимир Слишкович, возможно, останется на посту и.о. главного тренера «Спартака» до конца сезона. Руководство «Спартака» не исключат, что исполняющий обязанности тренера команды Владимир Слишкович останется во главе красно-белых вплоть до завершения сезона, сообщает Metaratings со ссылкой на источники.