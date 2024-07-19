Глобальный интернет-сбой, подробности и причины: самолетам не разрешают приземляться

Неисправное обновление CrowdStrike привело к массовым сбоям Microsoft Windows, вызвав «синий экран смерти» - это на сейчас основная из версий причин произошедшего, названная в качестве предварительной, сообщает телеграм-канал Милитарист.
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