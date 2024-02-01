Новый Porsche Cayenne в России упал в цене почти на 6 млн рублей

Porsche представила обновленные версии кроссовера Cayenne и лифтбэка Panamera в прошлом году. В отличие от Panamera, который еще не поступил в российские автосалоны, обновленный Cayenne уже доступен для покупки в России, как в обычном кузове, так и в варианте с покатой крышей, получившей приставку Coupe в названии.