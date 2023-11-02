«Маяки русского мира» покажут будущее новой архитектуры

Выставка открылась в Москве 1 ноября.фото: пресс-служба СМИ2--> Главное архитектурное событие года стартовало в Москве: 1 ноября в рамках фестиваля «Зодчество-2023» в «Гостином дворе» открылась экспозиция «Маяки русского мира».
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