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«Маяки русского мира» покажут будущее новой архитектуры

«Маяки русского мира» покажут будущее новой архитектуры

Выставка открылась в Москве 1 ноября.фото: пресс-служба СМИ2--> Главное архитектурное событие года стартовало в Москве: 1 ноября в рамках фестиваля «Зодчество-2023» в «Гостином дворе» открылась экспозиция «Маяки русского мира».

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