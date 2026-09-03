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«Он подарил квартиру, а я привела туда другого»: почему Вера Сотникова отказала миллионеру ради свободы и любви

«Он подарил квартиру, а я привела туда другого»: почему Вера Сотникова отказала миллионеру ради свободы и любви

Вера Сотникова — одна из самых ярких и независимых актрис отечественного экрана. В её жизни были ухаживания иностранных миллионеров, роскошные подарки, романы с известными режиссёрами и рок-звёздами.

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