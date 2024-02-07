Роман Шайхутдинов отметил подвижки в благоустройстве Иннополиса

В культурном центре Иннополиса «АртСпейс» прошло отчетное заседание Совета города Иннополис за 2023 год при участии заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Романа Шайхутдинова, главы и прокурора Верхнеуслонского муниципального района РТ Марата Зиатдинова и Василия Егорова, депутатов городского совета и жителей Иннополиса.