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"Андрюха – охотник за санаториями" против генерала Бастрыкина

"Андрюха – охотник за санаториями" против генерала Бастрыкина

Почти весь год страну удивляет прекрасный город на Неве, вернее, нездоровое противостояние предпринимательских структур, для которых нет ничего невозможного.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Закономерный финал? У нас капитализм. Бастрыкину быстро объяснят, что он &quot;не прав&quot;. С самого верха.  И предложат - либо в отставку, либо принимай правила игры. Самое смешное, что это родной город президента. И он дает карт-бланш Беглову с его мигрантами, и этой конторе, которая строит. То есть на свой город ему... Ну как-то так. И если президент так относится к своей родине, то к общей родине с россиянами... Смешно.
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