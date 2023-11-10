"Андрюха – охотник за санаториями" против генерала Бастрыкина

Андрей Павлов

Закономерный финал? У нас капитализм. Бастрыкину быстро объяснят, что он "не прав". С самого верха. И предложат - либо в отставку, либо принимай правила игры. Самое смешное, что это родной город президента. И он дает карт-бланш Беглову с его мигрантами, и этой конторе, которая строит. То есть на свой город ему... Ну как-то так. И если президент так относится к своей родине, то к общей родине с россиянами... Смешно.