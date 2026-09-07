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Плющев о «Спартаке» и 0:1 с «Торпедо»: «Уже летом было понятно, что нет полного порядка ни на льду, ни у лавочки. Вопрос нужно задавать Майорову»

Владимир Плющев оценил поражение «Спартака» от « Торпедо » (0:1) в стартовом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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