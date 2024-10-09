В Москве одобрены три проекта по комплексному развитию территорий

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Власти Москвы утвердили три новых проекта комплексного развития территорий (КРТ), которые будут реализованы в Восточном, Северо-Восточном и Южном административных округах столицы.
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