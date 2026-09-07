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JWST показал неожиданное разнообразие ядер карликовых галактик с активными черными дырами

JWST показал неожиданное разнообразие ядер карликовых галактик с активными черными дырами

Международная группа астрономов представила результаты наблюдений четырех карликовых галактик с признаками активности ядра (AGN), выполненных с помощью спектрографа NIRSpec в интегральном поле на борту телескопа JWST.

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