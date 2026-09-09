В Петербурге открыли бесплатную смотровую площадку с видом на Исаакий

В Петербурге на пятом этаже ТРК «ПИК» начала работать бесплатная смотровая площадка. С высоты 20 метров открывается панорама на Исаакиевский собор, Лахта-центр, Александровскую колонну и другие знаковые объекты города.
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