The Guardian: Употребление бекона и сосисок приводит к деменции

Ученые Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете провели исследование, в ходе которого установили, что потребление красного переработанного мяса может стать причиной развития деменции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии