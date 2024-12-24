Политика как он...
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Политика как она есть

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В МЧС пообещали сделать домофоны частью системы оповещения населения

В МЧС пообещали сделать домофоны частью системы оповещения населения

Домофоны будут частью системы оповещения населения в стране, заявил МЧС РФ Александр Куренков. При этом он отметил, что они они не заменят основные средства системы оповещения, среди которых: сеть электросвязи, радио— и телевещание.

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