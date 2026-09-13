Безопасность у школы: Госавтоинспекция дежурит у пешеходных переходов в Твери

Госавтоинспекция Твери усиливает контроль за безопасностью школьников у пешеходных переходов. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают профилактическую работу у школьных пешеходных переходов — это особенно важно в начале учебного года, когда детям нужно заново привыкнуть к интенсивному городскому трафику.
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