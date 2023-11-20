Кино: Бросил ради Натальи Гундаревой жену и ребенка, а в итоге потерял всё: Звезда «Школьного вальса» Сергей Насибов

Первая же роль, сыгранная Сергеем Насибовым, прославила молодого актёра на всю страну. Несмотря на то, что Гоша в фильме «Школьный вальс» оказался легкомысленным и не совсем положительным героем, у Сергея Насибова сразу после выхода картины на экраны появилось множество поклонниц.