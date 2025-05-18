«Амкал» сыграет с Rocket Team на большом «Москвиче» в 5-м туре Медиалиги

Winline Медиалига, 5-й тур 18 мая, воскресенье Rocket Team – «Амкал». Начало – 16:30 Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Макрон про хиджабы: «Поддерживаю Олимпийскую хартию, запрещающую ношение любых религиозных символов во время соревнований. Это вопрос равенства мужчин и женщин»
- Вероника Жилина: «Буду счастлива в будущем представлять Азербайджан. Очень жду разрешения на мой переход»
- Посол Сомали о матче с Россией: «Было бы здорово, у России хорошие отношения с Африкой. Можем принять сборную у себя или сыграть у вас, как гости»
Свежие комментарии