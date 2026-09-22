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Популярный певец умер во время процедуры плазмафереза

Популярный певец умер во время процедуры плазмафереза

Греческий певец Йоргос Мазонакис умер в возрасте 54 лет после остановки сердца во время процедуры плазмафереза в частной клинике в Афинах .

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