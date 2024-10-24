Первый заместитель председателя Правительства Бурятии Всеволод Мухин посетил колонию строгого режима № 2 в Улан-Удэ

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия Всеволод Мухин посетил с рабочим визитом одну из крупнейших колоний строгого режима в стране - Улан-Удэнскую исправительную колонию строгого режима №2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии