Военное обозрение

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Китай завершил строительство своей первой постоянной космической станции

Китай завершил строительство своей первой постоянной космической станции

Китай продолжает развивать программы по освоению ближнего космоса. Как сообщает Global Times, во вторник был осуществлен успешный запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-15» с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту.

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