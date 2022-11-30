Китай завершил строительство своей первой постоянной космической станции

Китай продолжает развивать программы по освоению ближнего космоса. Как сообщает Global Times, во вторник был осуществлен успешный запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-15» с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту.
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