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Adobe представила генеративный ИИ для создания музыки. По текстовому запросу

Adobe представила генеративный ИИ для создания музыки. По текстовому запросу

Компания Adobe анонсировала генеративный искусственный интеллект для создания музыкальных треков по текстовому описанию Project Music GenAI ControlНа мероприятии Hot Pod Summit в Бруклине Adobe рассказала о Project Music GenAI Control — генеративном ИИ, который сможет не просто создать музыкальный трек, а выведет генерацию музыки на уровень Photoshop.

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