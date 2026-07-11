На Урале фиксируют новые подтопления после сильных дождей

В Свердловской области продолжается ликвидация последствий дождевых паводков. В связи с сильными осадками по данным на 11 июля повышенный уровень воды сохраняется на реках Нице (Ирбит) и Сосьве (поселок Гари).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии