В Ростовской области женщина укусила полицейского за лопатку, "спасая" сына

Суд признал ее виновной и назначил полгода лишения свободы условно В Ростовской области местная жительница укусила сотрудника полиции за лопатку, чтобы защитить своего сына от административной ответственности.
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