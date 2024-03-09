Блогер «Голос Мордора»: после вхождения в ЕС Армения превратится в его колонию

Армянский народ заплатит большую цену за вхождение страны в Евросоюз, которое инициируют чиновники. В лучшем случае соблазненная красивой картинкой Армения войдет в число бедных стран, на которых паразитируют богатые государства Европы.
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