Сергей Кургинян: Элите США не удалось уничтожить русский дух полностью

ИК

Иосиф Калинин

"...не удалось полностью уничтожить русский дух..." Да, полностью, к счастью, не удалось! Но, в значительной степени, увы..... Кстати, уничтожение этого русского духа продолжается и сейчас! И, что самое печальное, участие в этом, вольно или невольно, принимает уже и сам Президент России!