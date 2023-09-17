Американской элите не удалось полностью уничтожить русский дух, она просчиталась в этом, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
Сергей Кургинян: Элите США не удалось уничтожить русский дух полностью
Комментарии
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А
Анна
Извините, была стилистическая ошибка, речь шла о русских материальных ценностях.
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4 час.
ИК
Иосиф Калинин
"...не удалось полностью уничтожить русский дух..." Да, полностью, к счастью, не удалось! Но, в значительной степени, увы..... Кстати, уничтожение этого русского духа продолжается и сейчас! И, что самое печальное, участие в этом, вольно или невольно, принимает уже и сам Президент России!
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4 час.
Tyman Ros
Наоборот, русский дух укрепился. А неприязнь к пендосам переросла в более суровое , непримеримое .
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1 час.
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