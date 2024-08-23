В Москве началось тестирование системы электронного голосования

Тестовое голосование продлится сегодня до 14 часов Сегодня в столице проходит тестовое голосование. Оно проводится в качестве репетиции перед настоящими серьезными выборами, которые состоятся в период с 6 по 8 сентября.
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