Убытки от нелегального бизнеса в России оценили

Почти половина предпринимателей сталкивается с нелегальным бизнесом в своей сфере. Убытки от него оценили по итогам опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) «Бизнес-барометр страны», сообщает газета «Ведомости».
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