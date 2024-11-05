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Убытки от нелегального бизнеса в России оценили

Убытки от нелегального бизнеса в России оценили

Почти половина предпринимателей сталкивается с нелегальным бизнесом в своей сфере. Убытки от него оценили по итогам опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) «Бизнес-барометр страны», сообщает газета «Ведомости».

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