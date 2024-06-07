Четвертое поколение «дизайнерского» кроссовера отпразднует премьеру уже в текущем году

Нынешний кроссовер Nissan Murano – страшно представить – выпускается уже 10 лет! И, несмотря на возраст, спрос на этот внедорожник среднего размера на рынке Северной Америки остается относительно скромным, но стабильным по автомобильным стандартам.
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