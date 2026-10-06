Нижегородский суд заблокировал сайт частных пилотов

Канавинский районный суд ограничил доступ к интернет-площадке, где предлагались полеты и обучение частных пилотов, после иска Нижегородской транспортной прокуратуры из-за отсутствия у собственника воздушного судна сертификата на его эксплуатацию.
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