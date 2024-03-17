Мем о нацизме

В

Воробей

Если бы Гитлеру не нужно было преследовать евреев, по заданию сионистов, кем может быть отнюдь не только еврей - многие американские протестанты имеют этот уклон, в частности, приведших его к власти и профинансировавших милитаризацию Германии - чтобы придать легитимность созданию Израиля на головах палестинцев, тогда евреи в массе своей были бы одними из самых верных сторонников фашизма и нацизма. У них для этого в культуре очень много! Собственно, на стороне Гитлера и так воевали сотни тысяч евреев, так или иначе. Вот и сейчас такие в упор не склонны усмотреть проявления нацизма на Украине. Ну, а то, что они творят в секторе Газа, само за себя говорит!