Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Николаева
    С детства надо читать В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Учителей необходимо защитить от дебилов-р...«За деньги да»: к...
  • ninikooo Митусова
    А мозги человеку для чего даны?! Или у низ на плечах з… ница?!«За деньги да»: к...
  • Nata
    Да и Поволжье было местом проживания российских немцев. В их поселках был порядок, около домов полисадники. Если они ...Семье Кирш вручил...

Мем о нацизме

Мем о нацизме

Лучшие комментарии к предыдущему посту pavel_ladikov В вопросе о нацизме неправы ни Такер Карлсон, ни Путин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Если бы Гитлеру не нужно было преследовать евреев, по заданию сионистов, кем может быть отнюдь не только еврей - многие американские протестанты имеют этот уклон, в частности, приведших его к власти и профинансировавших милитаризацию Германии - чтобы придать легитимность созданию Израиля на головах палестинцев, тогда евреи в массе своей были бы одними из самых верных сторонников фашизма и нацизма. У них для этого в культуре очень много! Собственно, на стороне Гитлера и так воевали сотни тысяч евреев, так или иначе. Вот и сейчас такие в упор не склонны усмотреть проявления нацизма на Украине. Ну, а то, что они творят в секторе Газа, само за себя говорит!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх