Сотни гоголей собрались зимовать в Калуге

На Оке, в пределах городской черты Калуге, собралось больше четырех сотен гоголей - водоплавающих птиц, зимующих в наших краях На Оке, в пределах городской черты Калуги, собралось больше четырёх сотен гоголей — водоплавающих птиц, зимующих в наших краях.