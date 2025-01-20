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Калужские новости

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Сотни гоголей собрались зимовать в Калуге

Сотни гоголей собрались зимовать в Калуге

На Оке, в пределах городской черты Калуге, собралось больше четырех сотен гоголей - водоплавающих птиц, зимующих в наших краях На Оке, в пределах городской черты Калуги, собралось больше четырёх сотен гоголей — водоплавающих птиц, зимующих в наших краях.

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