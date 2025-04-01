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Власти Франции в борьбе с оппозицией пошли по румынскому пути 

Власти Франции в борьбе с оппозицией пошли по румынскому пути 

Судя по всему, Европа решила перестать имитировать игры в демократию. Призывы запретить партию «Альтернатива для Германии» и аннуляция итогов первого тура выборов в Румынии еще могли казаться случайностями, но сюжет с Марин Ле Пен все расставил по местам.

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