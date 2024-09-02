«Прямо сейчас». Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

Украинские бригады, напавшие на Курскую область, оказалась в безвыходном положении и не могут даже отступить назад или сдаться в плен, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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