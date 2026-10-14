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Газета.ру

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Politico: убийство у Европарламента напугало чиновников ЕС

Politico: убийство у Европарламента напугало чиновников ЕС

Полиция на месте, в непосредственной близости от здания Европарламента, где произошла стрельба, 13 октября 2026 года © James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press Чиновники ЕС встревожились из-за ухудшения криминогенной обстановки в Брюсселе, сообщило Politico.

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