Politico: убийство у Европарламента напугало чиновников ЕС

Полиция на месте, в непосредственной близости от здания Европарламента, где произошла стрельба, 13 октября 2026 года © James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press Чиновники ЕС встревожились из-за ухудшения криминогенной обстановки в Брюсселе, сообщило Politico.