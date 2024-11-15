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Мировое обозрение

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Ветераны Gearbox, Bethesda и Epic Games объединились для создания «игр, в которых не нужно ждать, когда начнётся веселье»

Ветераны Gearbox, Bethesda и Epic Games объединились для создания «игр, в которых не нужно ждать, когда начнётся веселье»

Техасская студия Ruckus Games, основанная ветеранами Gearbox Software, Bethesda Softworks, Riot Games, Blizzard Entertainment, Monolith Productions и Epic Games, сообщила о привлечении $19 млн на разработку своей дебютной игры.

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