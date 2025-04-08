НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслаа Кожухов
    Чем можно гордиться, когда зарабатываешь деньги в чужой стране.Министр спорта Де...
  • Maxim
    Лыжи с парусом - прекрасная тема.. Надо - заняться..Сергей Устюгов о ...
  • Боцман
    Это, неприкасаемые. Им все можно.ГИБДД как слепые котята, не могут или не хотят навести порядок на дорогах.Депутат Журова о ...

Ассистент тренера «Наполи» об 1:1 с «Болоньей»: «Важный результат в плане достижения цели – попасть в топ-4. Прибавим в ментальности – сможем мечтать о чем-то большем»

После 31 тура неаполитанцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Интера» на 3 очка. «Мы хотим бороться за что-то важное, но также должны осознавать, что мы начинали сезон с задачей попасть в топ-4.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх